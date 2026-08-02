İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ mensubu Burkay Karatepe’nin yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Özel Kuvvetler Komutanlığından ihraç edilen eski yüzbaşı Karatepe’nin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nin kırmızı kategorisinde bulunduğu belirtildi. Karatepe’nin 15 Temmuz gecesi güvenlik güçleriyle girdiği çatışmanın ardından kaçtığı aktarıldı.

Özel çalışma grubu kuruldu

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Karatepe’nin yakalanması amacıyla özel çalışma grubu kurulduğu bildirildi. Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen analizler sonucunda firari FETÖ mensubunun izine ulaşıldığı kaydedildi.

Karatepe’nin sahte kimlik kullanabileceği ve kılık değiştirebileceği ihtimallerinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin Afyonkarahisar’da yerel bir firmada çalışabileceği bilgisi üzerine açık kaynak araştırmalarının derinleştirildiği ifade edildi.

Otel toplantısındaki görüntüsü tespit edildi

Çalışmalar kapsamında Nisan 2026’da Afyonkarahisar’daki bir otelde düzenlenen toplantının görüntülerinde şüpheli bir kişinin belirlendiği aktarıldı. Bereyle yüzünü gizleyen şüphelinin otele sahte isimle kayıt yaptırdığı tespit edildi.

Karatepe’nin sahte kimlikler ile başkalarına ait GSM hatlarını kullandığının belirlenmesinin ardından Afyonkarahisar il merkezinde aynı sokakta bulunan iki ayrı hücre evinin takibe alındığı bildirildi. Şüphelinin üçüncü bir adrese geçmesi üzerine operasyon kararı verildiği kaydedildi.

Hücre evinde yakalandı

Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat şube müdürlükleri ile Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ağustos gecesi düzenlenen ortak operasyonda Karatepe, hücre evinde gözaltına alındı.

Elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki evde yapılan aramalarda yaklaşık 6 milyon 445 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi. Aramalarda 98 Ata lira, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 50 gram külçe altın, 33 bin 700 dolar, 2 bin 620 euro ve 13 bin 535 lira bulundu.

Evde ayrıca 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 8 USB bellek, 3 cep telefonu, 4 sim kart, örgütsel dokümanlar, başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, askeri parka, 2 bıçak ve 1,26 gram esrar ele geçirildi. Karatepe’nin sağlık kontrolünde 0,34 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bakanlığın açıklamasında, "Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir. Devletimizin çelikten iradesi son teröristi de karanlığından çekip alacak ve adalete teslim edecektir" ifadelerine yer verildi.

"İhaneti milletimiz de devletimiz de unutmaz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ’nün milletin dini duygularını istismar ettiğini belirterek, "İhaneti milletimiz de devletimiz de unutmaz. Yıllarca dinimizi perde, mukaddesatımızı maske, milletimizin temiz duygularını ise ihanetlerine araç yaptılar. Takiyeyi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar. Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir" dedi.

Karatepe’nin Emniyet Teşkilatının hassas, sabırlı ve titiz çalışması sonucunda tespit edildiğini vurgulayan Çiftçi, "Adım adım takip edilen hainin kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür" ifadelerini kullandı.

7 ayrı suçtan işlem başlatıldı

Çiftçi, Karatepe hakkında "Cumhurbaşkanına suikast", "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "Askerî Ceza Kanunu’na muhalefet", "Silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "Resmî belgede sahtecilik" suçlarından Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yükselen Türkiye Yüzyılı; vesayetin, darbenin ve ihanetten medet umanların değil, milletin iradesinin yüzyılıdır. Cumhurbaşkanımıza uzanan elin, devletimize çevrilen silahın, milletimize kurulan tuzağın hesabı mutlaka sorulacaktır. Yıllar geçse de isimler değişse de hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız."