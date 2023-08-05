Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun Cumhuriyet’in 100. Yılı onuruna düzenlediği 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun dördüncü etabı olan 176,1 km’lik Samsun – Çorum etabı sona erdi.ÇORUM (İGFA) - Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına düzenlenen “100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu”nda milli mücadelemizin başladığı nokta olan Samsun’dan start alan bisikletçiler yaklaşık 4 saatin ardından Çorum’da finiş noktasına ulaştılar.

Bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin fitilini ateşleyecek yolculuğun üzerinden geçen yaklaşık bir asır sonra Samsun’dan start alan bisikletçiler, zaferlerle dolu tarihimizin arasından 176,1 km pedal basarak Çorum’a ulaştı. Yaklaşık dört saat boyunca pedal çeviren 100 bisikletçi zorlu parkurlara, sıcağa ve rüzgâra karşı finişe vardı.

Her kilometresinde ayrı hikâyeye ve ayrı mücadeleye sahne olan 176,1 km’lik uzunluğuyla “100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu”nun en uzun ikinci etabı olan Samsun-Çorum etabı yaklaşık 4 saatin ardından son buldu. 09.00’da milli mücadelemizin yapı taşı Samsun’dan başlayan tarihi yolculukta Spor Toto Cycling Takımı’yla mücadele eden Serdar Anıl Depe, neredeyse yarışın başından sonuna kadar liderliğini korumayı başardı.

Solo kaçışı ile Samsun-Çorum 176 km’lik etabında Spor Toto Cycling Takımından Serdar Anıl Depe, 4 saat 15 dakika ve 9 saniye ile finişe ilk varan isim oldu. Yine Spor Toto Cycling Takımından Ahmer Örken ise yarışı ikinci bitirirken, Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Burak Abay da yarışı üçüncü sırada tamamladı. Bisikletçileri finiş noktasında Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön karşıladı.