

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğrenciler öğretmenlerine çiçek hediye ederken, velilerde bu mutluluğa ortak oldu.



İnegöl’de 100.Yıl İlkokulu velileri ise Öğretmenler Gününde farklı bir etkinlik yaparak öne çıktı.

Veliler, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 100.Yıl İlkokulundaki öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlamak için sınırlarımız ötesinde Afrika Madagaskar’da 200 ekmek, Somali’de ise yaş pasta ve yine 200 ekmek dağıtarak öğretmenlere sürpriz yaptı.



Veliler bu ülkelerde hiç pasta yemeyen çocukları bu vesileyle sevindirmiş oldu.



Okul yönetimi, “Biz de bu anlamlı öğretmenler günü kutlaması için teşekkür ediyoruz” dediler.