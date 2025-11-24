Aradan geçen 31 yılın ardından gerçekleşen buluşmada, eski bir sınıfın sıcak atmosferi yeniden canlandı. Öğrenciler, yıllar sonra karşılarında gördükleri öğretmenlerinin elini öperken hem sevinç hem de özlem bir aradaydı. Ziyaret sırasında, okul yıllarına ait unutulmaz anılar tek tek hatırlandı; sınıf içi şakalar, ilk okuma heyecanı ve birlikte geçirilen anlar gülümseten sohbetlere dönüştü.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarette eski öğrenciler, öğretmenleri Doğan Mor’a çiçek takdim ederek duydukları minneti bir kez daha dile getirdi. Öğretmen ve öğrenci bağına örnek olan bu davranış, okul koridorlarında duygusal bir atmosfer oluşturdu.



Eski öğrenciler, “Bize yalnızca okumayı değil, hayatı anlamayı da öğreten öğretmenimizin yanında olmak istedik. Bugün burada bulunmak bizim için büyük onur,” sözleriyle duygularını ifade etti.

Vefanın ve öğretmene saygının en güzel örneklerinden biri olarak kayıtlara geçen bu buluşma, 24 Kasım’ın anlamını bir kez daha hatırlattı. Bu vesileyle, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.