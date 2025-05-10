Türkiye’de nüfus düşüşünü engellemek amacıyla yeni teşviklerin hayata geçirilmesi için adım atıldı. Doğurganlık oranlarını artırmaya yönelik Meclis’e sunulması planlanan yeni kanun teklifinin ayrıntıları da netleşmeye başladı.

Üç çocuk annelerine KPSS’siz memuriyet yolu açılıyor

Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren kadınlara kamu kurumlarında istihdam imkânı sunulacak. Bu kişilerden Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmayacak. Ancak atanacakları kadro veya pozisyonlara ilişkin sınav hükümleri hariç olmak üzere, başvuru süreci ve esaslarının yanı sıra görev yapacakları kurumların belirlenmesinin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birlikte yürütülmesi öngörülüyor.

Adaylarda, yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamış olmak, kamu hizmetlerinden men edilmemiş olmak ve genel sağlık koşullarını taşımak gibi şartlar aranacak. NTV’nin haberine göre, hak sahiplerini belirleme yetkisinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda olması, atamaların ise kura yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İşte atamaların yapılacağı pozisyonlar

Adaylar kanun kapsamında bir defa atama hakkı kullanabilecek. Atamalarda öğrenim durumu esas alınacak. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının hizmetli ünvanlı kadro ve pozisyonlara, ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının öğrenim durumlarına uygun memur ünvanlı kadro ve pozisyonlara atanacak. İlgili kanun teklifinin kısa süre içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.