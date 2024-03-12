Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ve geleneksel hale gelen Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde başlattığı Ramazan Sokağı etkinlikleri Kur’an Tilaveti, Meddah ve Karagöz Gölge oyunu gösterisi ile açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı yine renkli ve heyecanlı bir atmosferde karşıladı. Her Ramazan’da vatandaşlarla yan yana olan, birbirinden keyifli buluşmalar gerçekleştiren Büyükşehir, platformunu yine AKM önünde kurdu. Burada açılan geleneksel Kitap Sokağı’nda mübarek ayın huzuru, yıllardır olduğu gibi yaşanmaya başladı. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’nın Ramazan Takvimi’ni başlattığı sokakta ilk gün rengarenk görüntüler ortaya çıktı. Mübarek ayın ilk gününde gerçekleştirilen programda ise meddah gösterişi ile Karagöz-Hacivat gölge oyunu miniklerle buluştu. Sokağı ziyaret eden yüzlerce çocuk eğlenceyle dolu bir gece geçirdi. Kitap Sokağı’nda Ramazan boyunca tasavvuf müziğinden semazen gösterilerine, konserlerden yarışmalara, Karagöz Hacivat’tan Kur’an-ı Kerim Tilavetine kadar birçok etkinlik ücretsiz olarak Sakaryalılarla buluşacak. Bu sokak, 7’den 70’e tüm sanat, eğlence ve tasavvuf dostu tüm vatandaşlara hitap ediyor.