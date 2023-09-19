Ergani ilçesi Sanayi Mahallesi Canan 1 Sokak'ta, sabahın erken saatlerinde meydana gelen trajik bir olayda, 11 aylık bebek Bünyamin, evinin bahçesinden emekleyerek sokağa çıktı. Babası E.İ.'nin kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Bünyamin'in babası, oğlunun felaketi fark ettiği anın dehşetiyle karşı karşıya kaldı. Hemen harekete geçen E.İ., minik oğlunu Ergani Devlet Hastanesi'ne taşıdı, ancak ne yazık ki tüm çabalara rağmen 11 aylık Bünyamin kurtarılamadı.

Hastane önüne gelen aile, acı haberle birlikte büyük bir çaresizlik ve üzüntü içinde sinir krizleri geçirdi. Güvenlik güçleri, bu trajik olayla ilgili olarak babayı gözaltına aldı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.