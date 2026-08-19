Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in gizli oyununu paylaştı.

Başsavcılık tarafından, Alihan Kuriş suç örgütüne ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgüt lideri Alihan Kuriş'in gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği, takip edilmemek adına başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı, yüzde 13,43 hissesi için tedbir kararı alınan Göknur Gıda adlı şirkette sigortalı A.K. isimli bir şahıs adına kayıtlı GSM hattını kullandığı tespit edildi."

Başsavcılık açıklamasında ayrıca, suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in, emniyet ve savcılık ifadesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.