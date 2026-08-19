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Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçi ameliyata alındı. Operasyonla karnına saplanan çivi çıkarıldı.

Olay, İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mobilya döşemesi yapan Oğuz K. (37), çalışma sırasında kullandığı döşeme tabancasından fırlayan çivinin karnına saplanması sonucu yaralandı.

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