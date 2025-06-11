Son dönemde özellikle gram ve çeyrek gibi sık tercih edilen altınlardaki fiyat değişimleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, Bursa Kapalı Çarşı'daki altın fiyatları da güncellenerek piyasalardaki hareketliliği yansıttı.

Bugün itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: Alış fiyatı 4202,25 TL, satış fiyatı ise 4247.23 TL

Çeyrek altın: Alış 6885 TL, satış 6929 TL

Yarım altın: Alış 13.770 TL, satış 13.859 TL

Tam altın: Alış 27.456 TL, satış 27.591 TL