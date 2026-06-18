ABD ile İran arasında savaşı sona erdiren anlaşmanın imzalanmasının ardından petrol fiyatları hızla geriledi. Savaş sürecinde 120 dolara kadar yükselen brent petrol, 78 dolara düşerek son 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya başladı.

MOTORİNE 3 GÜNDE 2 LİRADAN FAZLA İNDİRİM

16, 17 ve 18 Haziran tarihlerinde motorine üst üste indirim geldi. Eşel mobil sistem gereği 16 Haziran'da motorine gelen 4 lira 88 kuruşluk indirim 1 lira 22 kuruş olarak pompaya yansıdı. 17 Haziran'da 1 lira 66 kuruşluk indirim 42 kuruş olarak, 18 Haziran'da ise 1 lira 83 kuruşluk indirim 46 kuruş olarak pompaya yansıdı. Böylece son 3 günde motorinde pompaya yansıyan indirim tutarı 2 lirayı aştı.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorine peş peşe gelen indirimlerin ardından şimdi de benzinde beklenen oluyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 3 lira 96 kuruşluk indirim göründü. Ancak eşel mobil sistem gereği söz konusu indirim pompaya 99 kuruş olarak yansıyacak.