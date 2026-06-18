WORLDEF İstanbul'a katılan Aras Kargo CEO'su Barbara Hagen sektöre dair açıklamalarda bulundu. Hagen, e-ticaret ve lojistikte müşteri deneyiminin dönüşümüne ilişkin değerlendirme yaparken, şirkette yapılan yatırım ve yeniliklere değindi. Ayrıca Hagen, n11 CEO'su Nihal Dindar Akın ile birlikte 'Winning the Last Mile: Innovation in Retail & E-Commerce Logistics' başlıklı oturumda yer aldı.

Etkinliği ve e-ticaret lojistiği değerlendiren Hagen, 'WORLDEF Istanbul'da olmak benim için büyük bir keyifti. Nihal Dindar Akın ile aynı sahneyi paylaşmamızın güçlü bir mesaj verdiğine inanıyorum. Geleneksel olarak erkek egemen kabul edilen e-ticaret ve lojistik sektörlerini temsil eden iki kadın lider olarak, ticaretin geleceğini ve sektörlerimizin dönüşümünü konuşma fırsatı bulduk. Bu nedenle bu oturum benim için ayrıca anlamlıydı.

Türkiye'de e-ticaret büyümesini güçlü bir şekilde sürdürüyor. Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü 2025 Raporu'nun da ortaya koyduğu üzere sektör; işlem hacmi, ürün ve hizmet çeşitliliği ile müşteri beklentileri açısından önemli bir gelişim gösteriyor. E-ticaret büyüdükçe tüketicilerin beklentileri de değişiyor. Bugün müşteriler yalnızca doğru ürüne ulaşmayı değil; hız, esneklik, şeffaflık ve kesintisiz bir teslimat deneyimi yaşamayı da bekliyor.

Bu nedenle lojistik artık yalnızca operasyonel bir süreç değil; müşteri deneyimini, memnuniyetini ve marka tercihlerini doğrudan etkileyen stratejik bir unsur haline gelmiş durumda. Bu dönüşüm, pazaryerleri ile lojistik şirketleri arasındaki iş birliğini her zamankinden daha stratejik kılıyor.

Aras Kargo olarak 45 yılı aşkın sektör deneyimimiz ve stratejik ortağımız Avusturya Postanesi'nin uluslararası bilgi birikiminden aldığımız destekle kendimizi yalnızca bir kargo şirketi olarak değil, tüm e-ticaret ekosisteminin stratejik ortağı olarak konumlandırıyoruz. Başarılı bir e-ticaret deneyiminin temelinde pazaryerleri ile lojistik operasyonlarının uyum içinde çalışması yer alıyor' şeklinde konuştu.

'Aras Kargo olarak kapsamlı bir dönüşüm süreci yürütüyoruz'

Hagen, şirketin içerisinde bulunduğu dönüşüm yolculuğuna dair bilgiler verirken, sözlerine şöyle devam etti: 'Günümüzün hızla değişen müşteri beklentilerine yanıt verebilmek, operasyonel mükemmeliyetin ötesinde bir yaklaşım gerektiriyor. Organizasyonların değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlayabilmesi, teknolojiyi etkin kullanabilmesi ve sürekli yenilik üretebilmesi her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bu anlayışla şirket olarak; teknolojiye, müşteri odaklı hizmet modellerine ve operasyonel yetkinliklerimizi geliştirmeye odaklanan kapsamlı bir dönüşüm süreci yürütüyoruz.

Bu dönüşümün merkezinde, operasyonel mükemmeliyet ile müşteri beklentilerini aynı doğrultuda şekillendirme vizyonumuz yer alıyor. Müşterilerimizin hizmetlerimize erişebilmek için kendi rutinlerini değiştirmelerini beklemiyor; hizmetlerimizi onların yaşam biçimlerine ve hayat tempolarına göre yeniden tasarlıyor Türkiye'nin en çeşitli teslimat ağına sahip kargo şirketlerinden biri olarak; 800'e yakın şubemiz, 6 bine yakın Aras Burası esnaf noktamız ve 20' ye yakın Aras Burası 7/24 kiosk ağımızla müşterilerimize benzersiz ve esnek bir teslimat deneyimi sunuyoruz. Müşterilerimiz, yaşadıkları ve çalıştıkları yerlere yakın, güvenilir mahalle esnafı aracılığıyla Aras Burası noktalarından gönderilerini teslim alabiliyor veya iade edebiliyor.

Bu vizyonun en somut yansımalarından biri, Aras Burası 7/24 Kiosk uygulamamız. Türkiye'nin ilk ve tek 7/24 kargo kioskunu geliştirerek müşterilerimize, şube çalışma saatlerinden bağımsız bir hizmet deneyimi sunuyoruz. Artık müşterilerimiz, günün herhangi bir saatinde; gece yarısı dahi olsa, kargolarını gönderebiliyor ve iade işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

İlk kioskumuzu Suadiye şubemizde hizmete açtık ve bu yatırımı, şube dönüşüm stratejimizin önemli bir unsuru olarak konumlandırdık. Bugün itibarıyla 20' ye yakın Aras Burası 7/24 Kiosk ile hizmet veriyoruz. Bizim için kiosklar yalnızca teknolojik bir yenilik değil; hizmet erişilebilirliğini artıran ve müşterilerimize zamandan bağımsız işlem yapma imkânı sunan yeni bir hizmet modeli anlamına geliyor.

Bu yaklaşımla, müşterilerin günlük programlarını operasyonel süreçlere göre şekillendirmesini beklemek yerine, hizmetlerimizi müşterilerimizin yaşam ritmine uyum sağlayacak şekilde tasarlıyoruz. Geniş ve çok kanallı teslimat ve dağıtım ağımızın sağladığı esneklikle birlikte, önümüzdeki dönemde kiosklarımızı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız, teslimat hizmetimizi müşterilerimizin günlük yaşamlarında bulunduğu noktalara taşıyarak erişimi daha kolay ve kesintisiz hale getirmek.

Aynı zamanda kargo şubelerimizin rolünü de yeniden tanımlıyoruz. Şube Dönüşüm Projemiz kapsamında, müşteri ve çalışan deneyimini eş zamanlı olarak geliştiren yeni bir hizmet modeli hayata geçiriyoruz. Operasyonel süreçleri müşteriyle temas edilen alanlardan ayrıştırarak daha düzenli ve müşteri odaklı şube ortamı oluşturduk.

Bu dönüşümü yalnızca fiziksel bir yenileme olarak görmüyoruz. Şubelerimizi, operasyonel verimliliği artıran, çalışan deneyimini güçlendiren ve müşterilerimize daha yüksek hizmet kalitesi sunan bütüncül bir hizmet modelinin merkezine dönüştürüyoruz. Bu dönüşümle, şubelerimizi hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz için daha verimli, daha işlevsel ve geleceğin ihtiyaçlarına daha hazır hale getiriyoruz.

Bu dönüşümün temelinde ise teknoloji yer alıyor. Müşterilerimize sunduğumuz esnek, erişilebilir ve kesintisiz deneyimi ancak güçlü bir dijital altyapıyla mümkün kılabiliyoruz. Bu dijital yeteneklerin önemli bir bölümü, bünyemizdeki teknoloji şirketimiz Aras Digital tarafından geliştiriliyor ve bugün yaklaşık 250 milyon gönderiyi kendi dijital altyapımız üzerinden yönetiyoruz.

'Dönüşümümüz ülke sınırlarının ötesine uzanıyor'

Dönüşümümüz ülke sınırlarının ötesine uzanıyor. İştirakimiz Aras Global, uluslararası operasyonlarımızı ve sınır ötesi ticaret vizyonumuzu bir araya getiren stratejik yapımızın temelini oluşturuyor. Başta Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistan olmak üzere kilit pazarlardaki varlığımızı istikrarlı şekilde derinleştiriyoruz. Azerbaycan'da Starex'i tamamen satın alarak varlığımızı güçlendirdik; bugün 22 şube ve 84 Aras Burası / PUDO noktasıyla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Gürcistan'da günde yaklaşık 10 bin gönderiyi yüzde 97 adrese teslimat başarı oranıyla yönetiyoruz; Özbekistan'da ise ülkenin hızla büyüyen dijital ticaret ekosisteminin sunduğu fırsatları yakalamak için uzun vadeli yatırımlarımıza devam ediyoruz. Aras Global Platform aracılığıyla, 120'den fazla ülkeye ihracat yapan yaklaşık 4 bin KOBİ'ye doğrudan destek vererek sınır ötesi ticareti her ölçekten işletme için daha erişilebilir ve yönetilebilir hâle getiriyoruz.

Sonuç olarak, ticaretin, teknoloji ve lojistiğin giderek daha fazla iç içe geçtiği yeni bir döneme doğru evrildiğine inanıyorum. Coğrafi sınırların önemini giderek yitirdiği bu ortamda, lojistik de yalnızca gönderilerin taşındığı bir operasyon olmaktan çıkıp; müşteri deneyimini, ticaretin hızını ve şirketlerin büyüme potansiyelini doğrudan etkileyen stratejik bir yetkinlik haline geliyor.

Aras Kargo olarak odağımız; teknolojiyle güçlendirilmiş, uçtan uca entegre ve değişen müşteri beklentilerine hızla uyum sağlayabilen bir lojistik altyapısı geliştirmeye devam etmek. Tüm dönüşüm çalışmalarımızı da müşterilerimize daha fazla kolaylık, esneklik ve güven sunma hedefiyle şekillendiriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu deneyimi sunarken; değişen ticaret dinamiklerine uyum sağlayan, güvenilir ve erişilebilir çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz.'