Günün ilk saatlerinde herhangi bir değişim görülmezken, alış ve satış rakamları şöyle şekillendi:

Gram altın, 4170,52 TL'den alınıp 4222,58 TL'den satışa sunuluyor. Yatırımcının sık tercih ettiği 22 ayar altında ise alış fiyatı 3812,25 TL, satış fiyatı ise 4014,45 TL olarak belirlendi.

Daha düşük ayar tercih edenler için 14 ayar altın, 2287,23 TL alış ve 3236,47 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın, alımda 6832 TL iken, satışta 6888 TL seviyesinde. Eski çeyrek altın ise biraz daha düşük değerle 6748 TL’den alınıp 6804 TL’ye satılıyor.

Yarım altın alışta 13.664 TL, satışta ise 13.777 TL'den işlem görüyor. Tam altın ise yatırımcısına yüksek tutarda alım-satım fırsatı sunuyor: 27.245 TL alış ve 27.427 TL satış fiyatıyla listelenmiş durumda.