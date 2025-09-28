Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi’nin yeni yasama yılı başlamasının ardından, ekim ayında Meclis gündemine geleceğini açıkladı. Paket kapsamında özellikle son dönemde artış gösteren internet dolandırıcılığı, sanal bahis ve çevrim içi kumar gibi suçların cezaları artırılacak.

Bakan Tunç, gençleri hedef alan bilişim suçlarına karşı yargının yetkilerinin güçlendirileceğini belirtti. Ayrıca düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açma eylemleri bağımsız bir suç olarak değerlendirilecek ve kurusıkı tabancalar da bu kapsamda ele alınacak.

Trafikte yol kesme gibi tehlikeli davranışlar ise ayrı bir suç kategorisi altında cezalandırılacak.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre pakette öne çıkan bir diğer düzenleme ise suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimleriyle ilgili. Mevcut sistemde 12 yaş altındaki çocuklar cezai sorumluluk kapsamında değerlendirilmiyor, 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklara ise indirim uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile yaş ilerledikçe ceza indirimi azalacak ve özellikle ağır suçlarda çocukların sorumlulukları yeniden belirlenecek.

Af çıkacak mı?

Pakette af ile ilgili bir düzenleme ise olmayacağı öngörülüyor.