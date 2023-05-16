112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan doçent doktor ve asistan hekimler için ‘Onları geberteceğim, hastaneyi havaya uçuracağım’ sözleriyle tehdit eden şahıs 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca şahsın, 9 bin 200 TL karşı vekalet ücreti ve bin 248 TL de yargılama masrafları ödemesine karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Kasım 2022 tarihinde R.B. isimli şahıs 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak annesinin tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan doçent doktor ve asistan hekimler için ’Onları geberteceğim, hastaneyi havaya uçuracağım’ söylemleri ile tehditler savurdu. Daha sonrasında hastaneye giden ve tehditlerine devam eden şahsa kolluk kuvvetleri müdahale etti. HEKİMSEN konuya ilişkin hukuki süreci başlattı. Karara bağlanan davada 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan şahsın, 9 bin 200 TL karşı vekalet ücreti ve bin 248 TL de yargılama masrafları ödemesine karar verildi.

HEKİMSEN tarafından konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan doçent doktor hocamızı ve asistan hekimlerimizi 112 Acil hattını arayarak ‘Onları geberteceğim, hastaneyi havaya uçuracağım’ sözleriyle tehdit edip eylemi gerçekleştirmek üzere hastaneye gelen şahsa açtığımız dava neticesinde şahıs, 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmış. 9 bin 200 TL karşı vekalet ücreti ve bin 284,5 TL yargılama masrafları ödemesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.