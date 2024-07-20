Bursa’da 116 dönümlük deniz manzaralı Çamlık orman ihalesine Mudanya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi birlikte katılma kararı aldı. 23 Temmuz’da yapılacak ihaleyi kazanan 20 yıl süre ile orman parkının işletmesini üstlenecek.

Bursa Orman İşletme Müdürlüğü’nün ihaleye çıkardığı Mudanya Altıntaş Mahallesi Tilkitepe mevkiindeki Çamlıbel Orman Parkı’nın işletilmesine Mudanya ve Bursa Büyükşehir belediyeleri talip oldu. 115 bin 900 metrekarelik Altıntaş Çamlıbel Konaklamasız Orman Parkı’nın işletme hakkı için 23 Temmuz 2024 tarihinde ihale gerçekleştirilecek. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Çamlıbel Orman Parkı ihalesine Mudanya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte katılma kararı aldıklarını açıkladı. Dalgıç, "Tarihimize, kültürümüze, denizimize, toprağımıza, ormanımıza sahip çıkma sözü verdik. Yakında yapılacak olan Çamlıbel Orman Parkı ihalesine Mudanya Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte katılarak hem koruma hem halkımızı yararlandırma hem de ormanın Mudanyalılarda kalması görevimizi yerine getireceğiz" diye konuştu.

23 Temmuz’da yapılacak ihaleyi kazanan 20 yıl süre ile orman parkının işletmesini üstlenmiş olacak. 116 metrekarelik alanda, kır kahvesi, kır lokantası, büfe, yöresel ürün satış ofisleri, otopark, yürüyüş yolları, seyir terası, mescit, çocuk oyun alanları, kamelya, dinlenme alanları, tuvaletler ve çeşitli spor aletleri yer alacak.

İhalenin tamamlanmasıyla Bursalılar için bir mesire yeri daha hayata geçirilmiş olacak.