Astronomi ilmini sevdirmek isteyen Bursa merkezli bir dernek, şehirde kendi imal ettikleri yüksek kaliteli teleskopları Uludağ'a kurup, aya ve bazı yıldızlara gençlerin yakından bakmalarına imkan sağlıyor.

Osmanlı Devleti zamanında, 2 bin 543 metrelik Uludağ'ın zirve eteğinde yer alan düzlüğe, Rasatdüzü ismi verilmesi bu bölgenin uzun yıllar, ayı gözlemek için tercih edildiğini gösteriyor. Yapılan gece ışığı ölçümlerinde gözetleme yapmak için Türkiye'de en uygun noktalardan kabul edilen Uludağ Milli Parkı içerisinde, Çobankaya kamp alanında yaz aylarında teleskoplarla gözlem yaptıklarını belirten Bilim ve Amatör Astronomi Kulubü Başkanı Cem Özkan, gençlerin uzaya olan ilgisini arttırmaya çalıştıklarını söyledi. Yaz aylarında açık havalarda, Bursa'da kulüp üyesi kaşiflerin, kendi imal ettikleri kaliteli teleskoplar ile ay ve gezegenleri gençlere seyrettirdiklerini söyledi. BAAK Başkanı Özkan, gece serin dağ havasında bilim tartışmaları yaptıklarını belirterek, “Gece yarısı önce küçük zirve, sonra Rasatdüzü mevkiinden geçerek Uludağ'ın 2 bin 543 metrelik zirvesine çıkıyoruz. Sabah güneşin doğuşunu da, en güzel şekilde zirveden gözlemliyoruz. Astronomi meraklıları ile dünyaya farklı bir pencereden bakmayı tecrübe ediyoruz” dedi.

Kaynak: İHA