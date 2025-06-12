244 yolcunun bulunduğu uçakta hayatta kalan az sayıda kişiden biri olan Ramesh Vishwashkumar, yaşadıklarını anlattı.

11A numaralı koltukta oturan Vishwash, kalkıştan yaklaşık otuz saniye sonra büyük bir gürültü duyulduğunu, hemen ardından uçağın yere çakıldığını söyledi. "Her şey çok hızlı oldu" diyen Vishwash, kazanın ardından etrafında cesetler gördüğünü ve bu manzaradan korkarak kaçmaya başladığını belirtti. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığını, göğsü, gözleri ve ayaklarında çeşitli yaralar oluştuğunu aktardı.

Vishwash, 20 yıldır Londra’da ailesiyle birlikte yaşıyordu ve birkaç günlüğüne Hindistan’a ailesini ziyarete gelmişti. Kardeşi Ajay Kumar Ramesh ile birlikte dönüş yolunda uçağa binmişti.

Kazanın ardından Ahmedabad’daki sivil hastanenin cesetlerle dolduğu, kimlik tespitinin DNA testleriyle yapılacağı ve sonrasında cenazelerin ailelere teslim edileceği bildirildi.

Uçakta 53 İngiliz, 169 Hindistan vatandaşı, 7 Portekizli ve 1 Kanada vatandaşının bulunduğu açıklandı.