Tecrübeli futbolcu, yeni sezonda yeşil-beyazlı formayı giymeyecek.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Ahmet İlhan Özek’e kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilirken, futbol yaşamında başarılar dilendi. Ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği ifade edildi.

Şampiyon kadronun önemli isimlerinden biri olan Ahmet İlhan, geçtiğimiz sezon hem saha içi performansı hem de liderliğiyle dikkat çeken oyuncular arasında yer almıştı. Bursaspor’la vedası, camiada duygusal bir veda olarak değerlendirildi.