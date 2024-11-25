FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 4. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Macaristan’ı 81-76 mağlup ederek şampiyona biletini aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nda Macaristan’a konuk oldu. 12 Dev Adam, karşılaşmaya Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Kenan Sipahi ve Ömer Yurtseven ilk 5’i ile başladı. İlk yarıyı 40-31’lik skorla önde tamamlayan Ay-yıldızlılar, müsabakayı da 81-76 kazanarak eleme grubunu ilk 3’te bitirmeyi garantiledi ve EuroBasket’e gitmeye hak kazandı.

Ay-yıldızlılarda Cedi Osman 33 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Ömer Yurtseven 22 sayı kaydederek galibiyette önemli katkı verdi.

Salon: Savaria Arena

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Martin Vulis (Hırvatistan)

Macaristan: Benedek Varadi 2, Gyorgy Goloman 16, Zoltan Perl 14, Marko Filipovity 5, Akos Keller 10, Adam Hanga 9, David Vojvoda 14, Norbert Lukacs 4

Başantrenör: Gasper Okorn

Türkiye: Şehmus Hazer 10, Cedi Osman 33, Ercan Osmani 9, Kenan Sipahi 7, Ömer Yurtseven 22, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Onuralp Bitim, Furkan Haltalı, Sarper David Mutaf, Erkan Yılmaz

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 14-21 (Türkiye lehine)

Devre: 31-40 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 54-54