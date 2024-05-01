İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda operasyona yönelik şu ifadeleri kullandı;

"12 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-34” operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek.️

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa’da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu;

📌Bolu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.

📌Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

📌İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı.

📌Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.

📌Kilis’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.

📌Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.

📌Nevşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

📌Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

📌Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

📌Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

📌Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

📌Manisa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu:

📌Ruhsatsız tabancalara,

📌Çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" 

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Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ