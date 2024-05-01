İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda operasyona yönelik şu ifadeleri kullandı;
"12 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-34” operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek.️
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa’da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu;
📌Bolu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.
📌Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
📌İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı.
📌Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.
📌Kilis’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.
📌Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.
📌Nevşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
📌Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
📌Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
📌Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
📌Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
📌Manisa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu:
📌Ruhsatsız tabancalara,
📌Çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"