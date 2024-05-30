Gastronomi, mutfak sanatları ve aşçılık öğrencileri, 12 ülke, 25 üniversiteden 150 ekibin katılmış olduğu “International Gastro Bodrum 24” etkinliğinde buluştu. Programda, İstanbul Esenyurt Üniversitesi gastronomi, mutfak sanatları bölümü ve aşçılık programı öğrencileri, 1’incilik kupasıyla beraber altın ve bronz madalya kazandı.

Farklı ülkelerden 150 ekibin katıldığı International Gastro Bodrum 24’te gastronomi, mutfak sanatları ve aşçılık öğrencileri yarıştı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi aşçılık programı öğrencileri, Öğretim Görevlisi Berre Zeynep Uçan Kayaalp önderliğinde, "En İyi Üniversite" kategorisinde altın madalya ve birincilik kupasını kazandı.

Bodrum Mutfağı kategorisinde altın madalya

Bu büyük başarının yanı sıra, gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri aynı yarışmada kategori üçüncüsü olarak bronz madalya ile elde ettiler. Ayrıca, Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencisi Emre Parlak, "Şefler Arası Bodrum Mutfağı" kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Orhan Özyurt, “International Gastro Bodrum 24” yemek yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ve öğretim elemanlarını başarılarından dolayı tebrik etti.