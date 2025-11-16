İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, 15 Kasım Cumartesi günü saat 15.37 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi ile Farabi Sokak kesişiminde meydana geldi. N.Ç. (35) yönetimindeki 34 FZK 814 plakalı otomobil, elektrikli scooter ile seyir halinde olan Mesna Yiğit Emirkulu’ya (12) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü N.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.