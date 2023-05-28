Türkiye'nin 13. Cumhurharbaşkanını belirleyeceği seçim heyecanı, İGF TV ve Herkes Duysun TV ortak yayınıyla İGF Haber Ajansı üyesi tüm medyalarda kesintisiz sürecek özel canlı yayınla internet ekranlarında yaşanıyor.BURSA (İGFA) - Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere ikinci tur seçimleri için 15 gün sonra yeniden sandığa giden seçmen sandıkta ne mesaj verdi?

28 Mayıs seçimlerinin heyecanı İGF TV ve Herkes Duysun TV ortak yayınıyla İGF Haber Ajansı üyesi tüm medyalarda kesintisiz sürecek özel canlı yayınla internet ekranlarında taşınıyor.

Aylin Tekir'in moderatörlüğünde İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir, İGFA Haber Koordinatörü Mehmet Ali Ekmekçi ile birlikte stüdyodan sandık sonuçları ve seçim gündemini yorumlarken, Herkes Duysun TV programcıları Merve Özdemir Çevik ile Herkes Duysun Genel Müdürü Nesrin Gülen siyasi partilerden stüdyoya bağlantılarla sahanın nabzını tutuyor.

https://youtu.be/AP-a5tbZdkM

81 ilde 191 bin 885 sandıkta oy kullanıldı. Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmene, ikinci turda 18 yaşını doldurmuş 47 bin 523 seçmen daha katıldı.

Seçim 2023 Özel Yayını'nda; Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla paylaşılacak veriler, sandıkların açılıp yayın yasağının kalkmasıyla anlık olarak iletilmeye başlanacak.

İGF TV ve Herkes Duysun TV ortak yayınıyla Youtube ve Facebook sayfalarımızın yanı sıra internet sitemizden özel yayınımızı takip edebilirsiniz.