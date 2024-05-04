TFF 2. Lig’in 38. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan Vanspor FK, maçın 22. dakikasında sahadan çekildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son hafta maçında dikkat çeken bir olay gerçekleşti. Bursaspor’un konuk ettiği Vanspor FK sahadan çekildi. Şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan konuk ekip, Esenler Erokspor maçına U19 takımıyla çıkan Serik Belediyespor’un bu kararını protesto etti. Maçın başlama düdüğü ile birlikte 1 sahada hareketsiz kalan Vanspor FK, maçın 22. dakikasında ise sahadan çekildi. O esnada Esenler Erokspor rakibi karşısında 3-0 öndeydi.