Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hudut Kartalları tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48.234 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok! Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48.234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.