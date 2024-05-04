Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hudut Kartalları tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48.234 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:
Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!
Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48.234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Kaynak: Seher Yaşa