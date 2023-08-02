İnegöl tarihinin en büyük yangını olan olayda ekiplere destek içim gelen İNDAK ekipleri de dumandan etkilenerek hastanelik oldular.

İnegöl Organize Sanayi bölgesinde 10 fabrikanın bulunduğu komplekste yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İNDAK ekipleri de katıldı. Yangına müdahale edenler arasında 4'ü İNDAK ekibi olmak üzere toplam 13 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldular. Tedavi altındaki 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.