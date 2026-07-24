Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Son dönemde yaptığı satın almalarla adını duyuran Re-Pei, listeye bir yeni marka daha ekliyor. Portföy yönetimi şirketi Re-Pei, Türkiye’nin en büyük mobilya ve ev eşyası şirketlerinden Vivense’i satın alıyor. 2013’te Kemal Erol tarafından kurulan Vivense, böylece üçüncü kez el değiştirmiş oluyor.

Vivense’deki ilk değişiklik 2020 yılında gerçekleşmişti. O dönem Vivense Teknoloji Hizmetleri şirketi Lüksemburg merkezli Sahara Holdings S.a.r.l adlı fon aracılıyla Actera tarafından satın alınmıştı.

6 yıl öncesinde 23 şehirde 54 showroom ve satış noktası bulunan Vivense’in hissedarları arasında Erikli Su-Nestle Su ortaklığının eski CEO’luğunu yapan Hasan Aslanoba, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonlarından biri olan Earlybird'ün yönetici ortağı ve Trendyol’un kurucu ortağı Evren Üçok ve Cem Sertoğlu ile Fransız kökenli Amerikalı girişimci Fabrice Grinda vardı. Ardından 2020 yılında Vivense’e ünlü Türk yatırım fonu Actera, Lüksemburg'daki şirketi aracılığıyla 130 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Şimdi ise hem hissedarlık hem de yönetim değişiyor. Anlaşma tamamlandığında Vivense’in tamamı Re-Pie Portföy Yönetimi tarafından alınacak.

Emre Çamlıbel, Mehmet Ali Ergin ve Caner Bingöl tarafından 2015 yılında kurulan Re-Pei ise 2017 yılında Türkiye’nin ilk Gayrimenkul Yatırım Fonu’nu kurdu. 2025 yılı itibarıyla portföyü 95.5 milyar liraya ulaşan şirket, kurulduğundan bu yana 100'den fazla fon ve şirkete yatırım yaptı.

2024 yılında muhafazakâr giyim e-ticaret platformu Modanisa’yı alan Re-Pei, bu yıl ise portföyüne Birlik Mensucat ve TGS Dış Ticaret’i ekledi.