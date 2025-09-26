Esenler’deki Giyimkent İndirim Çadırı’nda bugün yapılan tüm satışların geliri Gazze’ye bağışlanacak.

İstanbul’da tekstil sektörünün önemli merkezlerinden biri olan Giyimkent’te, Esenler Kaymakamlığı, Esenler Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) desteğiyle dayanışma kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında, 900 metrekarelik alanda kurulan "Giyimkent Outlet İndirim Çadırı" ile Giyimkent esnafının 1 günlük tüm geliri, "Esenler’den Gazze’ye Dayanışma Eli: Bugünkü Kazancım Gazze İçin" sloganıyla Gazze halkına ulaştırılacak.

Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, kampanyaya ilişkin detaylar hakkında bilgi verdi. Cevizli, "Gazze’de soykırım yapılıyor. Gazze’deki kardeşlerimize destek olmak amacıyla Esenler Belediyesi ve Esenler Kaymakamlığı’nın başlattığı kampanyaya ortak olduk. Bugün yaptığımız satışlardan elde edilen gelir İsrail’in katlettiği, yerlerinden yurtlarından ettiği Filistinli kardeşlerimize ulaştırılacak. İmalatçı ve ihracatçı firmalarımız esnaflarımız bugünkü gelirini Gazze’ye bağışlayacak. Hemen hemen bütün esnafımız bu kampanyaya katılıyor. Esnafımız çok memnun oldu. Elimizden geldiği kadarıyla Müslüman kardeşlerimizin yanında olmak istedik, bu kampanyaya seve seve katıldık. İsrail’in yaptığı soykırım insanların kanayan yarası. Bu konuda duyarlılık oluşmasını istiyoruz. Bu kampanyanın sadece Türkiye ile sınırlı kalmamasını istiyoruz. Kampanyanın bütün insanlığı kapsayacak şekilde dünyaya yayılmasını istiyoruz" dedi.

"Birlik beraberlik içinde Gazze’deki kardeşlerimizin yanında olmalıyız"

Kampanyayı desteklediklerini belirten esnaf Abdulvahap Kayhan ise "Gazze’de yapılan katliama sessiz kalamadık. Esnaflar olarak elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmak istedik. Kampanyaya katıldık. Bugünkü kazancımız Gazze’ye ulaştırılacak. Gazze’deki kardeşlerimize herkesin destek olmasını temenni ediyorum. Müşterilerimiz de kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor. Birlik beraberlik içinde Gazze’deki kardeşlerimizin yanında olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Alışveriş için Giyimkent çadırına gelen Damla Olcay da "Günlük alışveriş için geldim. Giyimkent’te aradığım ürünleri buluyorum. Bugünkü gelirin Gazze’ye ulaştırılacağını duydum. Bu sebeple destek olmak amacıyla birkaç ürün daha aldım. Kampanyayı destekliyoruz" diye konuştu.