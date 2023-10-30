13 yıl önce Beyoğlu'nda, Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay'ın Can Paksoy'un beraat kararını bozmasının ardından, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Ocak 2024 tarihine bir duruşma tarihi belirledi. Aynı zamanda, Can Paksoy ve müştekilere davete dair karar verildi.

Ancak, Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Can Paksoy'un yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasını veya yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti. Epözdemir, Yargıtay'ın beraat kararını bozmasına rağmen Can Paksoy hakkında tutuklama veya yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmediğini belirtti.

Epözdemir, bu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yargıtay'ın kararı doğrultusunda, Can Paksoy hakkında mahkeme tarafından tutuklama veya yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerinin uygulanmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu" ifade etti.

Dava, 2010 yılında Boston Üniversitesi mezunu olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun Beyoğlu'nda bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğunda ölü bulunmasıyla başlamıştı. Paksoy Holding'in veliahtları olan Mahmut Emre Paksoy ve Can Paksoy, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava edilmişti. Ancak, 2014 yılında yetersiz delil nedeniyle beraat etmişlerdi. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucunda, Yargıtay 1. Ceza Dairesi beraat kararını bozmuş ve dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

Epözdemir, Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cinayetinin cezasız kalmaması için hukuki mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Aynı zamanda, sanık Mahmut Emre Paksoy'un beraat kararına da itiraz edildiği ve davada gelişmelerin devam ettiği belirtildi.