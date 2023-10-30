Afyonkarahisar'ın merkezinde bulunan Atatürk İlkokulu'nda geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan olay, kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu. İddiaya göre, ilkokul 4/İ sınıfı öğrencileri, bayram gösterisi hazırlıkları yaparken, sınıf öğretmeni Ş.Ş. tarafından dikkat eksikliği (disleksi) olduğu iddia edilen bir öğrenci, M.E.T., diğer arkadaşlarından ayrı bir şekilde köşeye konuldu. Diğer öğrenciler, tişörtlerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı motifleri taşırken, M.E.T. ise gösteriyi izlemekle yetinmek zorunda kaldı.

M.E.T.'nin annesi A.T., oğlunun durumunu fark ettiğinde hemen öğretmenle iletişime geçti. Ancak aldığı cevap karşısında büyük bir şok yaşadı. Öğretmen, M.E.T.'nin disleksi sorunu olduğunu ve ailesinin ilgisiz olduğunu iddia ederek, olayı açıklamaya çalıştı. Anne A.T., bu yanıtı kabul etmedi ve çocuğunun bu şekilde dışlanmasına karşı tepkili bir şekilde okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi olmayı düşünüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, olayın kendilerine ulaştığını ve durumu öğrendiklerini ifade etti. Okul müdürü ile görüştüklerini ve olay hakkında detaylı bir inceleme başlattıklarını belirtti. Öğrencinin böylesi bir durumda dışlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.