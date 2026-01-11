Operasyonlar sonucunda 39 kişi tutuklanırken, 46 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor. Yerlikaya, bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek siber dolandırıcılık suçlarından vatandaşların maddi ve manevi olarak korunmasının sağlandığını belirtti.

İstanbul, Ankara, Yalova, Kütahya, Diyarbakır, Zonguldak, Edirne, Muğla, Siirt, Ordu, Mersin, Ağrı, Aksaray ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımıza ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandıkları, sosyal medya hesapları üzerinden "yatırım danışmanlığı, sınavsız ehliyet, akülü araba, mobilya, araç yedek parçası, elektronik eşya satışı ve bungalov kiralama" gibi sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerle ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.