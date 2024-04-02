Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 14 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş Gayrettepe'de bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş Gayrettepe'de yangın faciasının yaşandığı binaya gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Gül, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gece kulübü olarak kullanılan mekanda yangın çıktığını belirten Gül, "Tadilat yapılıyormuş. Olay yerinde gerek itfaiye, gerek polis ekiplerimiz, gerek sağlık görevlilerimiz ilk anıdan itibaren müdahale ettiler. Yaralı olanların tedavileri hastanede devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Çıkan yangından toplam 23 kişinin etkilendiğini söyleyen Davut Gül, "Bunların 8'i hayatını kaybetti. 15 kişi yaralı. Bunlar içinde 6'sının durumu ağır. Tedavileri devam ediyor. Gece kulübünün 1987 yılında aldığı bir ruhsat var. Bu ruhsat 2018 yılında yenilenmiş" ifadelerini kullandı.