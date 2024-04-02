İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş Gayrettepe’de bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş Gayrettepe’de yangın faciasının yaşandığı binaya gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Gül, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gece kulübü olarak kullanılan mekanda yangın çıktığını belirten Gül, "Tadilat yapılıyormuş. Olay yerinde gerek itfaiye, gerek polis ekiplerimiz, gerek sağlık görevlilerimiz ilk anıdan itibaren müdahale ettiler. Yaralı olanların tedavileri hastanede devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Çıkan yangından toplam 23 kişinin etkilendiğini söyleyen Davut Gül, "Bunların 8’i hayatını kaybetti. 15 kişi yaralı. Bunlar içinde 6’sının durumu ağır. Tedavileri devam ediyor. Gece kulübünün 1987 yılında aldığı bir ruhsat var. Bu ruhsat 2018 yılında yenilenmiş" ifadelerini kullandı.