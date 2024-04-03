Oyun ve performans bilgisayarı Excalibur, yenilenen 14. Nesil işlemcisi ve NVIDIA RTX 4090 ekran kartıyla, oyunseverlere ve profesyonellere yepyeni bir deneyim sunuyor. NVIDIA’nın DLSS 3.5, Işın İzleme, Path Tracing teknolojileri ve çok daha fazlasına sahip olan Excalibur G911, gerçek hayatın dokusunu bilgisayar ekranına taşıyor. Teknoloji markası Casper, maksimum performans ve verimlilik sağlayan 14. Nesil Excalibur G911’in kullanıcılara sağladığı 9 yeniliği paylaştı.

Son yıllarda oyun bilgisayarları, teknolojideki hızlı ilerlemelerle büyük bir dönüşüm yaşadı. Bu dönüşüm, hem donanım hem de yazılım alanlarında gerçekleşen yeniliklerle şekilleniyor. En yüksek performansa ve hıza sahip olmak isteyen oyun severleri ve profesyoneller için özel olarak tasarlanan Excalibur G911, yenilenen Intel’in 14. Nesil i9 işlemcisi, NVIDIA’nın RTX 4090 serisi ve 240 Hz yenileme hızıyla etkileyici bir deneyim sunuyor. Geliştirdiği yeniliklerle dikkat çeken Excalibur G911, NVIDIA’nın DLSS 3.5, Işın İzleme, Path Tracing teknolojileri ve çok daha fazlasını barındırıyor. Excalibur G911, yenilenen gelişmiş özellikleriyle oyun tutkunlarına ve profesyonellere, daha gerçekçi, akıcı ve rekabetçi bir oyun performansı sunuyor. Türkiye’nin teknoloji markası Casper, maksimum performans ve verimlilik sağlayan 14. Nesil Excalibur G911’in kullanıcılara sağladığı 9 yeniliği paylaşıyor.

14.Nesil Intel Raptor Lake HX Refresh işlemciler

13. Nesildeki H işlemcilere göre daha yüksek TDP değerine sahip HX işlemciler, performans ve verimlilik çekirdeklerinin maksimum verim optimizasyonu ile en etkili CPU performansını hedefliyor. Bu sayede yüksek performans ve güç isteyen programların kullanımında gözle görülür bir performans artışı sağlanabiliyor.

Dünyanın en güçlü ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA ADA LoveLace Mimarisi ile geliştirilen RTX 4090 ekran kartı, yenilenen yapay zeka destekli DLSS 3 fonksiyonları ile desteklenerek, yüksek FPS ve yüksek grafik performansı ile güçlü bir grafik gücü sağlıyor. Bu sayede iki kata kadar performans ve enerji tasarrufu sağlıyor.

240 Hz’e artırılmış yenileme hızı

Yenilenen Excalibur G911, sağladığı 240 Hz yenileme hızı ile en zorlu oyunlarda dahi yüksek FPS değerlerine ulaşabiliyor. Yüksek yenileme hızı ile oyunlarda daha akıcı hareketler ve daha hızlı tepkiler verilmesini sağlayan bilgisayar, bu sayede oyuncuların rekabetçi ortamlarda avantaj elde etmelerini sağlıyor. Özellikle hızlı tempolu oyunlarda, düşmanların hızlıca tespit edilmesi ve tepki verilmesi gerektiğinde 240 Hz yenileme hızı büyük bir fark oluşturuyor.

DLSS 3.5 ile yapay zeka temelli ışın oluşturma

DLSS 3.5 ile birlikte gelen Işın Oluşturma özelliği, oyunlarda kullanılan gürültü giderici algoritmaları yapay zeka temelli, tek bir algoritmayla değiştiriyor. Bu sayede hem ışın izleme kalitesi iyileşiyor hem de oyun performansı 4-5 kata kadar artıyor. Elle ayarlanan gürültü gidericilere göre daha iyi sonuçlar sağlayan bu özellik, oyun deneyimini optimize ederek akıcı ve gerçekçi görüntülere imkan sağlıyor.

Işın izleme ile gerçekçi yansıma ve gölgeler

Oyunlarda fotorealistik grafikler elde etmek için kullanılan ışın izleme, ışığın oyun dünyasındaki hareketleri sonucu ortaya çıkan efektleri, gerçeğe çok daha yakın bir şekilde oluşturulan sanal ışınlar ile izleyerek hesaplıyor. Yani ışık ve ışık kaynaklı efektler simüle edilerek, ortaya standart uygulamalara kıyasla çok daha gerçekçi gölgeler, çok daha gerçekçi yansımalar ve çok daha gerçekçi bir aydınlatma (global aydınlatma, çevresel perdeleme) çıkıyor.

Detaylı görüntüler oluşturan Path Tracing teknolojisi

İsmini simüle edilen ışınların, oyun dünyasında izledikleri patikaların takip edilmesinden alan Path Tracing, ışın izlemeden farklı olarak oyunun tamamını ışın izlemeyle görüntüleyebiliyor. Işığın bir yüzeye çarpması durumunda yansımasını veya kırılmasını simüle eden Path Tracing, sahnedeki gölgelerin, yansımaların ve ışık kaynaklarının oluşturulmasına imkan sağlıyor. Bu sayede oyun tutkunları, daha gerçekçi ve daha detaylı görüntüler deneyimleyebiliyor.

Yapay zeka destekli Dynamic Boost 2.0

Yeni yapay zeka destekli Dynamic Boost 2.0, güçlü performans artışı için gerekli gücü GPU, GPU bellek ve CPU arasında otomatik olarak iletiyor. İçerisinde bulunan yapay zeka ağları, gücü her kare için ayrı ayrı yönetiyor. Bu sayede Excalibur G911, oyun sırasında ya da içerik oluştururken en yüksek performans için sürekli optimize ediliyor.

Düşük enerji tüketimi sağlayan Mux Switch

Yenilenen Excalibur G911’de Mux Switch teknolojisi sayesinde, yüksek grafik veya oyun performansı istenildiğinde harici RTX ekran kartı kullanılabiliyor. Böylece ekran kartına ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda, işlemcinin içerisinde bulunan dahili ekran kartından destek alınabiliyor. RTX ekran kartı ile işlemci grafik kartı arasında hızlıca geçiş yapılmasını sağlayan bu teknoloji sayesinde kullanıcılar minimum enerji tüketimiyle, maksimum performans elde ediyor.

Profesyonellere üretkenlik sağlayan NVIDIA studio

Üretici profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış bir platform olan NVIDIA Studio, üretici iş akışlarında kullanılan popüler uygulamalarla entegre çalışan, yüksek performanslı donanım ve optimize edilmiş sürücüler sunuyor. Gerçek zamanlı 3D renderlama, video düzenleme, renk düzeltme gibi üretken işlemlerde kullanılabilen NVIDIA Studio, yüksek kaliteli görüntü ve video işleme yetenekleri sunuyor. Bu sayede üretken profesyoneller, iş akışlarını daha verimli ve hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor.