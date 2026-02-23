Nilüfer Belediyesi, ilçede altyapı ve ulaşım çalışmalarını daha hızlı, etkin ve kesintisiz yürütmek amacıyla araç filosunu büyüttü. Alaaddinbey Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen törenle belediyenin envanterine katılan 4 iş makinesi ile 6 kamyon resmi olarak hizmete başladı.

Programa, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katılım sağladı.

“GERÇEK GÜCÜMÜZ SAHADA ORTAYA ÇIKIYOR”

Törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bir belediyenin asıl performansının şantiyede ve mahallelerdeki çalışmalarda belli olduğuna dikkat çekti. Sahadaki hizmet kapasitesini sürekli olarak güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, yatırımla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Mevcut 20 iş makinesi ve 13 kamyonumuza ek olarak, 4 iş makinesi ve 6 kamyonu daha filomuza katıyoruz. Böylece iş makinesi sayımızı yüzde 20, kamyon sayımızı yüzde 46 artırıyor, toplam araç parkımızı yüzde 30 büyütmüş oluyoruz.”

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK, KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILACAK

Yeni araçlarla birlikte vatandaşın taleplerine ve olası sorunlara çok daha kısa sürede müdahale edeceklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, bu yatırımın sağladığı ekonomik avantajlara da değindi. Başkan Şadi Özdemir, “Bakım ve arıza durumlarında iş sürekliliğini kendi imkanlarımızla sağlayacağız. Dışarıdan hizmet alımına daha az ihtiyaç duyulacak, kaynaklarımızı daha verimli, ekonomik ve daha kontrollü kullanacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da konuşmasında, gerçekleştirilen araç yatırımının sosyal belediyecilik anlayışının somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Filoya dahil edilen yeni araçların, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bölgedeki hizmet ve koordinasyon çalışmalarına katkı sunacağını vurguladı.

Program, yapılan konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesiyle tamamlandı.