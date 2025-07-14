Sabah saatlerinde güncellenen rakamlara göre, gram altın 4361,35 TL'den satışa sunulurken, alış fiyatı 4301,27 TL olarak belirlendi.

22 ayar altının satış fiyatı 4145,28 TL, alış fiyatı ise 3931,23 TL seviyelerinde. 14 ayar altın ise 3325,98 TL'den satılırken, 2360,45 TL’den alınıyor.

Çeyrek altın alışta 7045 TL, satışta ise 7113 TL’den işlem görüyor. Eski çeyrek altın fiyatları da alışta 6898 TL, satışta ise 6983 TL olarak kaydedildi.

Yarım altın 14091 TL’den alınırken, 14227 TL’den satılıyor. Tam altın ise 28095 TL alış ve 28323 TL satış fiyatıyla Kapalıçarşı’da yerini aldı.