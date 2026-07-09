Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına bir kez daha zam yapılması bekleniyor. 10 Temmuz’dan itibaren motorinin litre fiyatında 2 ila 3 TL arasında artış öngörülüyor.

10 Temmuz Cuma gününü 11 Temmuz Cumartesi’ye bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen artışla birlikte, motorin litre fiyatının büyükşehirlerde 70 TL seviyesinin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Jeopolitik gerilimlerin artması, Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik riskleri ve Rusya’daki rafinerilere yönelik saldırılar, piyasalarda arz kaygısını derinleştirdi. Bu gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatında yükseliş yaşanırken, dizel üretimi ve tedarik sürecinde maliyet baskısının arttığı ifade ediliyor.

Motorin fiyatlarında son dönemde peş peşe artışlar yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta litre fiyatına önce 1 lira 33 kuruş, ardından 76 kuruş zam gelmişti. Beklenen yeni artışın da pompaya yansıması halinde, kısa süre içinde motorindeki toplam zam miktarının 5 TL’yi aşacağı hesaplanıyor.

Zam sonrası motorin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 69,88 TL’ye, Anadolu Yakası’nda 69,73 TL’ye ulaşması bekleniyor. Ankara’da fiyatın 71 TL’ye, İzmir’de ise 71,27 TL’ye kadar çıkacağı öngörülüyor.