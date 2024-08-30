Adapazarı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Sahnesi, görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Yenikent Bölgesi’nin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacak olan bu modern tesisin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları, teşkilatlar, Belediye Başkanları, İl Müftüsü, İl ve İlçe Müdürleri, Birlik ve Oda Başkanları, STK Temsilcileri, hemşehri dernek başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yenikent’e yeni bir değer

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesisin Yenikent Bölgesi için büyük bir kazanç olduğunu belirtti. Işıksu, “Geniş pazar alanı, sosyal tesisler, etkinlik sahnesi ve yeşil alanlarıyla Yenikent Bölgemize yeni bir değeri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis, hemşehrilerimizin sosyal buluşma noktası olacak ve mahallemize değer katacak. Yenikent Bölgemiz için ayrıca güzel bir müjde daha vermek istiyorum: Burada, kumaş ve giyim üzerine özel bir pazarın açılması için çalışmalara başladık. Bu pazar, bölge sakinlerimize yeni bir alışveriş imkânı sunacak. Bu çalışmalarımızda bizlere destek olan Sebze ve Meyveciler Odası Başkanımız Muzaffer Kabacan ile Seyyar Giyimciler Odası Başkanımız Yekta Tepe’ye hassaten teşekkür ediyorum” dedi.

Birlikte şehrimiz için daha iyiye

Işıksu, konuşmasında genel vizyonu da vurgulayarak, “Adapazarı’mızın her köşesine hizmet götürme gayretimizle, şehrimizi her alanda daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a, Valimiz Yaşar Karadeniz’e, Milletvekillerimiz Lütfi Bayraktar, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a, MHP İl Başkanımız Oğuz Alkaş’a, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarımıza, teşkilatlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, İl Müftümüze, İl ve İlçe Müdürlerimize, Birlik Başkanımız ve Oda Başkanlarımıza, STK Temsilcilerimize, hemşehri dernek başkanlarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, eli öpülesi şehit ailelerimize ve gazilerimize, mahalle sakinlerimize, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm dostlara kalbi şükranlarımı sunuyorum. Birlikte çalışmaya, şehrimiz için daha iyisini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Şehrimizin kalkınması için çalışıyoruz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konuşmasında, şehrin her alanda kalkınması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Alemdar, “Şehrimizin kalkınması için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suda, ulaşımda sözlerimizi tuttuk, indirimlerimizi yaptık. Son olarak 23 yeni otobüsümüzü, 1 metrobüsümüzü ulaşım filomuza kattık. Hem ulaşım ağımızı hem de filomuzu artırarak sağlıklı ve güvenli ulaşım için çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli Mutlu Başkanımıza maşallah diyoruz, huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Yıllardır birlikte şehrimiz için çalışıyoruz, gece gündüz gayret ediyoruz. Bu güzel sosyal tesisin Yenikent Bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bu tesis çok kıymetli

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Yenikent Bölgesi’nde ikamet ettiğini belirterek bölgenin gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karadeniz, “Bu açılış töreni hakikaten çok kıymetli. Yenikent Bölgesinde ikamet ediyoruz ve ev sahibi sayılırız, hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu’nun Bileciler ve Solaklar Millet Evleri açılış programlarına katıldık. Mutlu Başkanımız orada projelerini anlattı, dedik ki iki haftada bir açılış yapacağız ama hamdolsun bir hafta sonra yeni bir açılışta birlikteyiz. Sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı, kapalı pazar yerinin oluşturulduğu, daha iyi hizmetin, daha iyi alışverişin yapılacağı bir sosyal tesisin Yenikent Bölgemize kazandırılmasından memnunuz, Mutlu Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Modern sosyal tesis ve pazar alanı

15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Sahnesi, 9 bin 785 metrekarelik geniş bir alanda inşa edildi. Tesis, 7 bin 505 metrekarelik pazar alanı, 1.690 metrekarelik çelik sundurma ve 2 bin 280 metrekarelik otopark alanı ile mahalle sakinlerine hizmet sunacak. 143 metrekarelik sosyal tesis binasında kadın-erkek mescitleri, abdesthaneler, bebek bakım odası, mutfak, idari ofis, kadın-erkek WC ve engelli WC gibi birçok ihtiyaç düşünülerek tasarlandı. 300 kişi kapasiteli amfi ve 100 metrekarelik sahne alanı da sosyal etkinlikler için hazır hale getirildi. Törenin ardından, İl Müftüsü Mehmet Aşık’ın açılış duasıyla kurdele kesilerek 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Sahnesi resmen hizmete açıldı. Açılışın ardından çocuklar için düzenlenen "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası" sinema gösterimi ile program sona erdi.