İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında zirve yürüyüşü düzenledi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında zirve yürüyüşü düzenledi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Kulübü, 15 Temmuz’u zirvede andı. Niğde Aladağlar'da düzenlenen etkinliğe İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık branşı sporcuları dâhil olmak üzere 17 şehirden 21 kulüp, KKTC'den dağcılar katıldı. Çamardı Sokullu Pınar Kamp Alanı'nda ilk olarak şehit yoklaması yapan sporcular, Demirkazık Zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

İNEGÖL EKİBİ İKİ GÜNDE İKİ ZORLU ZİRVEYİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Her üç zirvede şehitlerin anısına Türk bayrağı dikilen etkinlikte Demirkazık zirvelerine ulaşmasıyla eş zamanlı olarak dualar edildi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anma zirve tırmanışı düzenlenen bölgesinde İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık branşı sporcuları iki günde iki zorlu teknik zirveyi başarıyla tamamladı. Dağcılık branşı sporcuları yıl içerisinde ise diğer zirveleri tamamlayarak faaliyetlerine devam edecek.