Cebeci Taş Ocakları mevkiinde bulunan uçurumda 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne neden oldukları iddiasıyla 2'si 18 yaşından küçük 4 sanık hakkında savcı tarafından yapılan mütalaa açıklandı. Savcı, sanıklar Ufuk Bökü ve Gürkan Kalmaz hakkında "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi," "Çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma," "Sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer iki sanık olan S.T. ve T.Y. için ise aynı suçlardan 22 yıl 11 aya kadar hapis cezası talep edildi. Savcı ayrıca sanıkların tutuklanmalarını da talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Mütalaaya göre, olay tarihi olan 26 Haziran 2021'de, S.T. ve T.Y. Elif Çakal ile buluştu ve daha sonra gezmek istediklerini belirterek Ufuk Bökü'yü çağırdılar. Ufuk Bökü, Gürkan Kalmaz'ı da alarak bir araçla Elif Çakal ve arkadaşlarını Gemili Park'a götürdü. Grup, bir süre dolaştıktan sonra alkol almaya başladı ve daha sonra Cebeci Köyü'ne gitti. Orada araçtan inen kızlar arasında bir tartışma başladı. S.T., Ufuk'tan kendilerini videoya çekmesini istedi ve ardından S.T. ve T.Y., Elif'i tekmeleyip yumruklamaya başladılar. Ufuk Bökü ise cep telefonuyla darp anlarını kayda aldı. Olaya müdahale etmeye çalışanları Ufuk ve Gürkan engelledi ve bir süre sonra Elif, darp edildiği noktadan kaçarak maden sahası kayalıklarına yaklaştı ve orada çığlık atarak saçlarını yolmaya başladı, sonrasında kayalıkların kenarından düştü. Mütalaada, Elif Çakal'ın cep telefonunun şifreli olduğu için incelenemediği, ancak sanık S.T.'nin whatsapp yazışmalarına ve Gürkan Kalmaz'ın Ufuk Bökü tarafından kendisine gönderilen görüntülere dayalı olarak Elif'in darp edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporunda ise ölümün yüksekten düşme mi yoksa aldığı darbelerin etkisiyle mi gerçekleştiği konusunda tıbbi bir değerlendirme yapılamadığı ifade edildi.

Mütalaaya göre, 26 Haziran 2021 tarihinde, S.T. ve T.Y. adlı sanıklar, Elif Çakal'ı dövmek için plan yapmışlar ve onu alkollü hale getirmişlerdir. Bu sırada alkol aldıktan sonra Elif Çakal'ı dövdüler ve bu saldırıyı cep telefonu ile kaydettiler. Darp sonucu Elif Çakal, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Savcı, sanıkların bu eylemi bilerek gerçekleştirdiklerini ve bu nedenle kasten öldürme suçunu işlediklerini iddia etti.

Mütalaada ayrıca, sanıkların Elif Çakal'ı özgürlüğünden yoksun bıraktıkları ve sağlık için tehlikeli madde temin ettikleri suçlamaları da yer aldı. Sanıklar Ufuk Bökü ve Gürkan Kalmaz hakkında "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi," "Çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma," "Sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarından 24,5 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, S.T. ve T.Y. için aynı suçlardan 3 yıldan 22 yıl 11 aya kadar hapis cezası istendi.

Savcı, sanıkların tutuklanmalarını talep etti ve mahkeme, tutuklama talebinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Elif Çakal'ın ailesi, olayın ardından duyduğu acıyı dile getirerek sanıkların en ağır cezayı almasını istedi ve ailelerin de ceza almasını talep etti. Babası Abdülkadir Aydın, sanıkların tutuklanmasını ve çocuğun ölümü nedeniyle serbest bırakılmamalarını talep etti.

OLAY

Sultangazi'de 26 Haziran 2021 tarihinde Elif Çakal'ın ölümüne dair başlatılan soruşturma büyük bir dikkatle izlenmektedir. Elif Çakal'ın ölümü, arkadaşları tarafından intihar olarak öne sürülmüş, ancak ailesi tarafından itilerek düşürüldüğü iddia edilmişti. Bu olayın ardından başlatılan soruşturmada dikkat çekici gelişmeler yaşanmıştır.

Soruşturma sırasında, Elif Çakal'ın ölümünden kısa bir süre önce yanındaki arkadaşları tarafından çekilen görüntüler ortaya çıkmıştır. Bu görüntülerde, Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından uçurum kenarında darp edildiği görülmüş, yanındaki erkek arkadaşların ise bu anları kaydettiği anlaşılmıştır. Bu yeni bulguların ardından, kız çocuğunun yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmış ve soruşturma daha fazla derinleştirilmiştir.

S.T. ve T.Y. adlı iki genç, önceki tutuklama taleplerine rağmen serbest bırakılmıştı. Ancak yeni bulguların ortaya çıkmasıyla S.T. tutuklanırken, T.Y. ev hapsi şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Soruşturmanın sonucunda hazırlanan iddianamede, Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bökü'nün "Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi", "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme", "Birden Fazla Kişi ile Birlikte Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğa Karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 24 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapis cezası istenmiştir. Yaşı 18'den küçük olan S.T. ve T.Y. ise çocuk ağır mahkemesinde yargılanmaktadır. Daha sonra bu davaların birleştirilerek 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına karar verilmiştir.

Soruşturma sürerken Elif Çakal'ın ailesi, adaletin sağlanmasını ve sanıkların en ağır cezayı almasını talep etmiştir. Elif Çakal'ın babası Abdülkadir Aydın, sanıkların tutuklanmalarını ve çocuğun ölümü nedeniyle serbest bırakılmamalarını istemiştir.