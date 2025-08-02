Aygün’ün cenazesi olay yerindeki incelemeler sonrasında Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi ve defin işlemleri Sincan Cimşit Mezarlığı’nda gerçekleşti.

İddialara göre olaya ev sahipliği eden Tuğçe D. (24), kız kardeşini evine misafir etti. Ancak kısa süre içinde genç çocukla Aygün arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğu öne sürülen çocuk, Aygün’ü yastıkla boğarak öldürdü. Soruşturma sonucunda hem çocuk hem de evde birlikte yaşadığı Tuğçe D. tutuklandı.

Komşuların ifadelerine göre evde sürekli kavgalar yaşanıyordu; cinayet gecesi o sıradan bir tartışma gibi görünmüştü. Olayı sabah evdekilerin polise haber vermesiyle olay açığa çıktı. Görgü tanıkları olayı şöyle anlattı: "Komşular iki erkek şahısın, ölerek eve götürmeye çalışıldığını gördü. Olay açığa çıkınca polis değerlendirme yaptı."

Cinayetle ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.