Bu yıl 28 Nisan Pazar günü koşulacak olan Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu için tanıtım toplantısı düzenlendi. Geçen yıl 12 bin kişinin kayıt yaptırdığı maratona bu sene 16 bin kişi kaydoldu. Ayrıca bu sene ilk defa 16 yaş ve üstü gençler de yarı maratonda koşacaklar.

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl 28 Nisan Pazar günü koşulacak. Avrupa’da “Gold Label” kategorisinde yer alan dört yarı maratondan biri olan ve bu sene 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunda koşulacak olan İstanbul Yarı Maratonu’nun tanıtım toplantısı İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada parkurunda koşulacak. “En Hızlı Yarı” sloganıyla start alacak maratona ise rekor başvuru oldu. Geçen yıl 12 bin kişi kayıt yaptırırken, sayı bu sene 16 bini buldu.

Renay Onur: “Bu sene ilk defa 16 yaş ve üstü çocuklar gençler de yarı maraton koşuyor olacaklar”

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “28 Nisan’da Türkiye İş Bankası 19. Yarı Maratonu’nu yapacağız. Geçen yıl 100. yıl coşkusuyla koştuk. Bu yılda Türkiye’nin en köklü kurumlarından bir tanesi olan İş Bankası’nın 100. yılında hep beraber koşuyor olacağız. Bu sene rekor bir katılımla koşuluyor olacak. Geçen yıl 12 bin olan katılımcı sayısı bu sene 16 bine çıktı. Bu sene bir ilke daha imza attık. Bu sene ilk defa 16 yaş ve üstü çocuklar gençler de yarı maraton koşuyor olacaklar. Bu yaş sınırı daha önceden 18 idi. Maratonumuz Yenikapı’dan başlayıp Yenikapı’da bitecek 21 kilometre etabı. Bunu koşamam diyenlere 10 kilometre etabı olmak üzere iki kategori var. 72 farklı ülkeden katılımcıyı görüyor olacağız Eğer koşmuyorsanız kenarlardan izliyorsanız rengarenk keyifli bir katılım olacak. Bu yıl yarı maratonumuzda, maratonumuzda da olduğu gibi yine yardımseverlik koşusu yapılıyor. 34 farklı sivil toplum kuruluşları için koşan kişiler olacak. Yaklaşık bin 500 gönüllü koşucuyu izliyor olacağız. İstanbul Yarı Maratonunda yardımseverlik koşusu 2020’de başladı. Bugüne kadar 12 milyon TL bağış toplandı” dedi.

Renay Onur, ilk 5’e giren kadın ve erkeklere eşit olmak üzere para ödülü verildiğini, ayrıca Türkiye’den katılan ve dereceye giren sporculara da para ödülü ve sponsorlardan çeşitli ödüllerin verileceğini açıkladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, “İş Bankası’nın sponsorluğu diğer bankaların da inşallah diğer maratonlara sponsorluğunu getirir. Çünkü dünyada atletizmin büyük organizasyonlarının destekçileri birer bankalardır. İstanbul Yarı Maratonumuz aynı zamanda kotaya katkı veriyor. Ama bayanlarda kota tamamen doldu, artık kota derecesi isteniyor. Onun için yarı maratonda kotaya puan verilemiyor ama erkeklerde 7 sporcumuz var, 7 sporcudan ikisi de bizim sporcumuz. İnşallah bu haftaki yarışmalardan sonra durumlarına göre buradaki yarışta da bizlerle birlikte olacaklar” diye konuştu.

Sezgin Lüle: "Bankamızın 100. yılında böyle bir etkinliğe destek veriyor olmanın gururunu yaşıyoruz"

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, “Bu yıl yine Atatürk’ün vizyonuyla Cumhuriyetten bir yıl sonra kurulan Türkiye İş Bankası’nın 100. yılını kutluyoruz. Dolayısıyla bizim için Cumhuriyet’in 100. yılı sonrasında bankamızın 100. yılında böyle bir etkinliğe destek veriyor olmanın, bunu devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Kuruluşundan bu yana aslında bankamız, Türkiye’nin ilk milli bankası olarak ülkenin ekonomisine, kalkınmasına, sürdürülebilir kalkınmayı sağlama konusunda aldığı inisiyatiflere toplumun refahının artması konusundaki hep ilk önceliği bu alanlar oldu” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise, “2019 yılına kadar İstanbul’da 51 olan spor tesisi sayımızı 5 yıllık süre içerisinde 74’e çıkardık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de bu sayıyı ikiye katlamayı hedefliyoruz. Yani 5 yılda geçmişte yapılan tesisin yarısı kadar İstanbul’a tesis kazandırdığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Ayrıca sadece geçen yıl İstanbul’daki tesislerimizde 3 milyona yakın İstanbullu yararlanmış. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ama bu sayının yeterli olmadığını düşünüyoruz, açık alan spor noktası sayısını artırarak, bir bahanenin arkasına sığınmadan tüm İstanbulluları harekete, spor yapmaya, kentin doğasıyla güzellikleriyle buluşmaya davet etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.