“DOĞRU DOKUNUŞLARLA BU OYUNU BEKLİYORDUK”

Konuşmasına soğuk havada yalnız bırakmayan taraftara teşekkürlerini ileterek başlayan teknik adam Koray Palaz, “Böyle önemli bir karşılalaşmada bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara oynatmak istediğimiz oyundan yelpaze sunabildiysek ne mutlu bize. Oyuncu grubu bu işi belirli bir noktaya getirdi, onlara doğru dokunuşlar ve taktiksel formasyonlar uygulayıp yapacağımız hamlelerle de böyle bir oyunu bekliyorduk.” dedi.



“PLAN TUTTUĞUNDA SKOR DA GELİYOR”

Karşılaşma öncesi yapılan planların sahada da işletildiğini vurgulayan Palaz, “Skor farklı bir durum neden derseniz Erzincan takımı dokuz maçtır sadece dört gol yedi. Buraya mental olarak güçlü geldiler ama yapmış olduğumuz analizlerle hamlelerini kesmemiz gereken planlar oluşturduk. Plan tuttuğu zaman da skor gelmiş oluyor. Skor anlamında dirençli takıma bir maçta dört gol atmak bence büyük bir olay.” dedi.

“OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS SERGİLENDİ”

Play of hattı için önemli bir karşılaşma olduğundan olağanüstü mücadele sergilediklerini ileten Palaz, “Oyuncu grubumuzun olağanüstü oyun performansı sergilemeleri konusunda çalışmalar yaptık, sağ olsunlar hepsi terinin son damlasına kadar mücadele etti. Tebrik ediyorum. Tabii ki rakibimizin de pozisyonları vardı ama günün sonunda galibiyete yakın taraf olarak kazanmayı başardık.” dedi.

“TÜM OYUNCULARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR”

Kadroda yapılan rotasyona ve play of hedefine değinen Palaz, “Kulübün bir hedefi var, biz bu hedefe ilerlemek istiyoruz. Asıl önemli olan bundan sonraki müsabakalar. Bizim her hafta böyle bir hikayemiz olacak. Bu takımın tüm oyuncularına ihtiyacı var, ben bunu takım arkadaşlarımıza anlattım. Hepsinin büyük emekleri var. Geçtiğimiz hafta hikayemiz başladı, bu hafta mücadeleye yansımasına çok mutlu oldum. Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.