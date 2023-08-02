Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy’de bu yıl 16’ncısı düzenlenecek kızılcık şenliği 4 ağustos cuma günü gerçekleştirilecek.

16. Şenköy Kızılcık Şenliği için geri sayım sayı başladı. Cuma günü saat 16.00’te başlayacak şenlik çerçevesinde ilk olarak Yaren Baba Şehit Veli Türbe ziyareti gerçekleştirilecek. Daha sonra köy meydanında düzenlenecek etkinlikte en iyi kızılcık meyvesi yarışması, ödül töreni ve kızılcık meyvesinden üretilen mamullerin tanıtımı yapılacak

Şenköy Muhtarı Mehmet Uçar, şenliğe tüm Yalovalıları davet etti. Şenliğin bu yıl 16’ncısını düzenlemenin mutluğunu yaşadıklarını kaydeden Uçar, köyün önemli geçim kaynaklarından olan meyve ile ilgili, “Kızılcık meyvelerinde kılcal damarları sağlamlaştıran, kan basıncını normal tutan maddeler bulunur. Vitamin C içeriği portakalın yaklaşık iki katıdır. Genellikle kızılcık yabani olarak bilinir. Fakat Şenköy’de üretimi yapılan kızılcık türü aşılı, iri ve gösterişli türdür. Şenköy’de toplam yetiştiricilik alanı 350 dekardır. Yılda yaklaşık 150-200 ton arası ürün elde edilir. Mevcut kızılcık bahçelerinin çoğu düzenli şekilde kaplama bahçe halinde tesis edilmiştir. Köyün en önemli gelir kaynakları arasında sayılabilir” dedi.