Gram altın 4069,71 TL’den alınırken, satış fiyatı 4125,89 TL olarak belirlendi.

22 ayar altının gramı 3720,05 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı 3922,87 TL seviyesinde seyretti. 14 ayar altında da benzer bir düşüş görüldü; alış fiyatı 2230,49 TL, satış fiyatı ise 3173,81 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 6667 TL’den alınırken, satış fiyatı 6731 TL oldu. Eski çeyrek altının alış fiyatı 6606 TL, satış fiyatı ise 6690 TL olarak işlem gördü.

Yarım altın 13334 TL alış, 13461 TL satış fiyatından işlem görürken, tam altın sınırlı bir artışla 26586 TL’den alınıp 26840 TL’den satıldı.