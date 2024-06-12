Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’de, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki boğa 300 bin TL’den satışa çıkarıldı. Boğaların fiyatı adeta ikinci el otomobillerle yarışıyor. Boğaları 3 kişi çekmekte güçlük çekiyor.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 37 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş’ın (55) 2.5 yaşındaki simental cinsi boğası 1 ton 700 kilograma ulaştı. Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki danayı ise 300 bin TL’den satışa çıkardı. Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.

Çanakkale’de 37 yıldır büyükbaş hayvan besi çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, "Paşaköy köyünde kurbanlık dana besliyorum. 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki danamız 300 bin TL’ye satacağız" dedi.

Hasan Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde simental cinsi 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki 3 yaşındaki boğasını ise 285 bin TL’ye satıldığını belirtti.