Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde, 105 suç kaydı bulunan ve firari olarak aranan 17 yaşındaki Halit O., polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu saklandığı aracın altında yakalandı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlının 46 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Polisi Görünce Kaçtı, Araç Altında Yakalandı

Ekiplerin hırsızlık olaylarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Halit O.’yu yakalama girişimi, zanlının polisi görüp kaçmasıyla kısa süreli bir kovalamacaya dönüştü. Ancak zanlı, saklandığı aracın altında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında ise 3.10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sorgusu Şaşkınlık Yarattı

Polis sorgusunda, Halit O.'nun "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 46 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, "mala zarar verme, işyeri ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık" gibi suçlardan da yargılanacağı belirlendi.

Güvenlik Kameraları Zanlıyı Kaydetti

Halit O.'nun gerçekleştirdiği hırsızlık anları, işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Elde edilen görüntüler, zanlının suçunu doğrulayan bir kanıt olarak soruşturma dosyasına eklendi.

Halit O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.