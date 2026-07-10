Kulüpten yapılan açıklamada, Yahya Yusuf Kaya ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Transferin ardından yayımlanan mesajda, “Hoş geldin Yahya Yusuf Kaya. Yahya Yusuf Kaya’ya kartal armalı formamız altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Yahya Yusuf Kaya kimdir?

23 Nisan 2000’de İstanbul Şişli’de dünyaya gelen Yahya Yusuf Kaya, futbola Kasımpaşa altyapısında başladı. 2017 yılında profesyonelliğe adım atan Kaya, Bornova Belediyespor, Çayırovaspor, Doğantepespor, Dudulluspor, Gebze Tayfunspor, Kartal Sportif Faaliyetleri, Yeniköyspor, Paşabahçe ve Küçükçekmece Sinopspor formalarını giydi. Son olarak Küçükçekmece Sinopspor’da görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, İnegöl Kafkasspor’a transfer oldu.