12 Haziran’da yeniden başkanlığa seçilen Kani Ademoğlu, yönetim kuruluyla birlikte yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜVEN VAROL’UN ARDINDAN TRANSFERLER GELDİ

Teknik Direktör Güven Varol ile anlaşma sağlayan bordo-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir aylık süreçte üçü iç, dördü dış transfer olmak üzere toplam 7 futbolcuyla el sıkıştı. Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, transfer çalışmalarının teknik heyetin raporu, takımın ihtiyaçları ve kulübün mali yapısı doğrultusunda titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

İÇ TRANSFERDE 3 İSİMLE ANLAŞILDI

İç transferde takımın önemli isimleriyle yeniden anlaşma sağladıklarını belirten Başkan Ademoğlu, “Bir aylık süreçte kaptanımız Orhan Aktaş, kalecimiz Emre Şeker ve stoperimiz Mete Sevinç ile iç transferde anlaşma sağladık.” dedi.

DIŞ TRANSFERDE 4 TAKVİYE

Dış transfer çalışmaları kapsamında dört futbolcuyu kadrolarına kattıklarını açıklayan Ademoğlu, “Bursaspor’da forma giyen stoper Furkan Sakı, Akhisar 45 Futbol Spor Kulübü’nden stoper Bilal Selamet, Balıkesirspor’da forma giyen sağ bek Tayfun Kırca ve Çankaya Spor Kulübü’nde forma giyen Kadir Bakırtaş ile anlaşma yaptık.” ifadelerini kullandı.

OYUNCU PİYASASINDA MALİYETLER YÜKSELDİ

Futbolcu piyasasında oluşan yüksek maliyetlerin transfer çalışmalarını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Başkan Kani Ademoğlu, özellikle alt liglerde mücadele eden kulüplerin artan oyuncu ücretleri, deplasman giderleri ve maliyetler karşısında ciddi ekonomik zorluklar yaşadığını söyledi.

Transfer sürecinde kulübün mali dengesini koruyarak hareket ettiklerini kaydeden Ademoğlu, mevcut imkânlar doğrultusunda mücadeleci ve rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“BU SEZON FEDA VE VEFA YILI”

Yeni sezonun İnegölspor açısından birlik, dayanışma ve fedakârlık içerisinde geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Ademoğlu, “Bu sezonu İnegölspor için feda ve vefa yılı olarak görüyoruz. Kulübümüzün geleceğini düşünerek mali disiplin içerisinde hareket etmek zorundayız. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, taraftarlarımız ve şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte İnegölspor’a sahip çıkmaya devam etmeliyiz.” dedi.

“YÖNETİM KURULUMUZ SAHADA ÇALIŞIYOR”

Kulübe yeni gelir kaynakları kazandırmak amacıyla yönetim kurulu olarak yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Ademoğlu, “Artan futbolcu maliyetleri ve genel giderler kulüpleri ciddi anlamda etkiliyor. Bizler de yönetim kurulu olarak sahada çalışmalar yürütüyor, reklam ve sponsorluk görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Stadyum içerisindeki reklam alanları ve forma reklamları konusunda iş dünyamızın desteğini bekliyoruz. Bugüne kadar destek veren herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

İŞ DÜNYASINA VE TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

İş dünyasına sponsorluk, taraftarlara ise kombine bilet çağrısında bulunan Ademoğlu, “Taraftarlarımızın kombine bilet alarak takımımıza destek olmaları bizim için çok değerli. Bu sezon İnegölspor için hep birlikte fedakârlık yapma ve kulübümüze vefamızı gösterme yılı olmalı. İnegölspor ancak şehrin tüm kesimlerinin desteğiyle daha güçlü bir yapıya kavuşabilir.” ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yeni sezon öncesinde güçlü ve mücadeleci bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Ademoğlu, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Ademoğlu, “Belirlediğimiz mevkiler için kulübümüzün bütçesine uygun futbolcularla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hem sportif başarıyı hem de kulübümüzün mali geleceğini gözeterek hareket ediyoruz.” dedi.

“FİKSTÜR ÇEKİMİ HAYIRLI OLSUN”

Başkan Kani Ademoğlu, 13 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek fikstür çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, “İnegöl, farklı milletlerin ve kültürlerin huzur içerisinde bir arada yaşadığı bir şehir. Şehrimize gelecek takımların dostça karşılanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Aynı dostane yaklaşımı deplasmanlarda da görmeyi temenni ediyoruz. Fikstürün tüm kulüplerimize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.